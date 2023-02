EJ Obiena nilundag silver sa Berlin Indoor

DINAGDAGAN pa ni 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena ang kanyang tagumpay sa pagwawagi ng medalyang pilak sa ISTAF Indoor Berlin 2023 sa Mercedes Benz Arena, Berlin, Germany nitong Pebrero 10.

Nalampasan ng 27-anyos na si Obiena ang taas na 5.82 metro sa kanyang unang pagtatangka upang talunin sa count-back ang Australian na si Kurtis Marschall, na naitala din ang katulad na sukat sa ikatlong tangka para sa tansong medalya.

Itinala naman ng kasalukuyang World at Olympic champion pati na din indoor at outdoor record holder na si Armand Duplantis ng Sweden ang bagong meet record sa pagwawagi nito sa gintong medalya sa itinalang 6.06 meters.

Bitbit ni Duplantis ang personal best at world record na 6.21m sa indoor habang 6.20m naman sa outdoor.

Ito ang pangalawang pilak ni Obiena sa pitong indoor meet ngayong season pagkatapos ng Springer International sa Cottbus, Germany.

Naglista rin si Obiena ng apat na gintong medalya mula sa National Indoor sa Padova,Italy, Perch En Or sa France, Orlen Cup Lodz at Orlen Coppernicus Cup sa Poland, kasama ang tanso sa Mondo Classic na may katumbas na personal best at National record leap na 5.91 metro. (Lito Oredo)