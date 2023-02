DOJ sa mga piskal: Walang bigat na kaso bitawan

Inatasan ng Department of Justice (DOJ) ang mga prosecutor na i-withdraw na ang mga kaso kung maliit lamang ang tsansa na mahatulan at pagtutuunan ang mga “winnable cases” o ang mga kasong may pagka-panalo.

Ito ay batay sa Department Circular No. 008, na nagsasaad na masolusyunan ang sandamakmak na court dockets at tutukan na lamang ang mga kaso na tiyak na mahahatulan.

Ang mga tagausig ay inatasan na maging mai­ngat na tasahin ang lahat ng kanilang mga kaso at tukuyin ang bawat isa kung may makatwirang katiyakan ng paghatol batay sa mga ebidensya, testigo, at interes ng mga nagrereklamo.

“If upon assessment by the handling prosecutor, it is determined that there is no such reasonable certainty of conviction, the said handling prosecutor is ordered to immediately file the proper motion to withdraw (the) information,” batay sa inilabas na pahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla.

Sinabi naman ni DOJ spokesperson Mico Clavano na ang patakaran ni Remulla ay magsampa lamang ng mga de-kalidad na kaso o mga kaso na magbubunga ng convictions upang hindi masayang ang resources ng pamahalaan. (Dolly Cabreza/Juliet de Loza-Cudia)