Dinikdik ng 55 OFW sa NBI! Luis sinubpoena sa FlexFuel scam

Inisyuhan na ng subpoena ng National Bureau of Investigation (NBI) ang actor-host na si Luis Manzano kaugnay sa diumano’y gas station investment scam.

Ito’y matapos magreklamo ang mga investor ng FlexFuel Petroleum Corp. sa umano’y pang-e-estafa.

Sa ulat, 15 overseas Filipino worker ang dumulog sa NBI matapos mamuhunan sa kompanya, habang 40 pa ang nagreklamo din.

Sa report ng ‘24 Oras’ isang investor ang nagsabing higit P1 milyon ang kanyang na-invest sa kompanya na involve umano si Manzano.

“Pumasok po sa aming Zoom meeting si Luis Manzano at nagpakilalang owner at chairman ng FlexFuel. Ito raw po ay isang lifetime business, pandemic business kaya po napakaganda po. Ako po ay nag-loan sa bangko upang mapadala po sa Flex Fuel para po sa investment. At ng April 22, 2022, makalipas ang anim na buwan, wala pa rin po silang natatayo na gasoline station. Kahit isa,” ani ni alyas ‘Leo’.

Isa pang nagrereklamong investor ang nagsabing handa umano siyang iurong ang kaso kung maibabalik ang kanilang prea.

Una nang tinanggi ng FlexFuel ang alegasyon ng estafa pero inamin nitong apektado umano sila ng pandemya at iba pang factor.

Habang si Manzano naman ay tinanggi na parte siya ng kompanya at sinabing biktima rin umano siya at may utang sa kanya ang korporasyon ng P66 milyon.

Wala pang reaksiyon si Manzano sa inilabas na subpoena laban sa kanya ng NBI.