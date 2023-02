Kung paanong mula sa orihinal na salitang Español na ‘diligencia’ na ang kahulugan ay pagiging maingat o masinop sa gawain tapos ay naging tungkol na sa paghahanap ng panggastos o pera ay maibibintang natin sa kakaibang panghihiram ng mga Filipino sa mga banyagang salita. Ganyan ang nangyari marahil sa salitang ‘dilihensiya’ sa sarili nating wika at kultura.

Sa sosyolingguwistika, ang tawag sa ganitong panghihiram ay loanword. Salita mula sa banyaga na hiniram at binigyan ng kakaibang kahulugan ng mga nanghiram. Ganyan din ang nangyari sa salitang ‘salvage’ na may kaibang kahulugan at kung paano ginagamit ito sa ating bansa.

Walang makapagsasabing mali ito. Tandaan natin na ang kahulugan ay itinatakda ng mga gumagamit sa wika. Hindi lamang mga guro at propesor ang nagtatakda ng wastong kahulugan. Sa bilis ng pagbabago ng panahon dahil sa teknolohiya at media, mas madali na rin nating nahihiram ang mga salitang banyaga. Sa mga panghihiram na ito, hindi maiiwasang magbago ang kahulugan depende sa konteksto ng mga gumagamit.

Ganiyan siguro ang nangyari sa ‘dilihensiya’. Sasabihin: ‘magdilihensiya ka muna para may maipambayad sa kuryente’. Ibig sabihin, maghanap ng pambayad, dumiskarte. Maaaring mangutang o kaya ay magbenta ng gamit o mag-alok ng serbisyo para lamang mabilis na makakuha ng pambayad sa kuryente. Wala pa namang sinasanto ang serbisyo ng kuryente. Putol kung putol. Kaya kailangang mabayaran sa lalong madaling panahon.

Kapag sinabing ‘magdilihensiya’, ibig sabihin ay gumawa ng mabilisang paraan. Maaaring hindi maingat o hindi rin masinop pero dapat mabilis na paraan na karaniwan dahilan ay kakapusan ng pera. Sa konteksto ng gamit ng salitang ‘magdilihensiya’ masasabing kaugnay nito ang usapin ng kabuhayan ng gumagamit at nakakaintindi ng salita.

Sa maraming pamilyar sa kahulugan ng ‘magdilihensiya’ maaaring naengkuwentro nila ang salita sa mga pagkakataong may kakilala silang kailangang magdilihensiya, kung hindi man sila mismo ay dapat magdilihensiya. Sa mga hindi naman pamilyar, kahit pa ang ginagamit na wika sa kanilang bahay ay Filipino, maaaring hindi pa kasi humantong sa isang sitwasyong kailangang magdilihensiya. Natututo tayo kung paano gamitin ang salita kung may praktikal nang silbi sa atin ito.

Maaaring nagtratrabaho rin ang isang tao na magdidilihensiya dahil sa biglaang gastusin o pangangailangan. O kaya ay maaaring talagang kinakapos dahil sa papataas nang papataas na presyo ng bilihin. Hangga’t walang ilegal na ginagawa, ayos lang naman ang magdilihensiya. Kung hindi rin lang talagang nakaluluwag sa buhay, makakaranas na magdilihensiya ang karamihan sa atin. Maaaring iba ang tawag. Puwedeng humiram o umutang, puwede ring mag-sideline o rumaket. Puwedeng magbenta ng gamit o ari-arian. Lahat ito ay pagdidilihensiya.

Sa mas malawak na pagtanaw, halimbawa tungkol sa ekonomiya nating palaki nang palaki ang utang, lahat ito ay pagdidilihensiya. Paggawa ng mabilisang paraan para matugunan ang napakalaki nating pangangailangan bilang isang bansa.

Ang masama, itong pagdidilihensiya at pangungutang ng pamahalaan ay malamang nauuwi lang sa korapsyon. Kaya naman pansinin ninyo ang mga politiko sa pamayanan ninyo, patuloy ang pagyaman samantalang tayo, heto, naghahanap ng madidilihensiyahan.

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes