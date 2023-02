Adelaida Guia ang ‘Reyna ng gantsilyo’

Si Adelaida Guia ay ipinanganak sa Lucena, Quezon. Panganay sa 6 na magkakapatid. Ang ama niya na si Timoteo Cosejo ay isang magsasaka samantalang ang kanyang ina na si Susan Cosejo ay namatay na ay dating mangagantsilyo.

Lumaki si Adelaida sa kanyang lola Merced at kanyang tiyahin na si Dory (kapatid ni tatay) sa Sct Tobias Quezon City. Nakapag-aral ng elementarya sa Roxas Elementary School at pinagpatuloy sa Lucban Quezon. Nag-high school sa Lucban Academy at nagkolehiyo sa PUP Sta Mesa at maagang nakapag-asawa kay Philip Guia na isang half Igorot na nagmula sa Bay yo Bontoc Mt. Province at nagkaron sila ng limang anak , apat na lalaki at isang babae.

Gumagawa sila ng mga likhang kamay na mga accessories noon at hanggang ngayon ay ito ang kanilang kabuhayan. Ngunit dumating ang matinding pagsubok noong gumaganda na ang negosyo ay nakaranas sila na manakawan ang kanilang pwesto sa Riverbank, Marikina . At dahil dito ay bumagsak ng husto ang negosyo at naging sanhi ng pagkakasakit ng kanyang asawa.

Taun-taon naman ay lagi din silang dumadayo sa Baguio para mag join ng Bazaar sa Session Road kaya naman naisip na nila na tuluyan ng manirahan sa Baguio. Nakapagtrabaho siya bilang Customer Service Rep para may pambayad sa mga bills. Anim na taon na sila ngayon sa Baguio simula ng lisanin nila ang Lucban Quezon. Kaya naman itinuring na niya sa kanyang sarili na siya ay isang Igorot’s wife.

At dito na nga nabuo sa Baguio ang higanteng Mandala dahil na rin sa paghikayat sa kanya ng kanyang asawa na gawin ito. Nabenta ang kauna-unahang higanteng Mandeko noong 2021.

Naging parte na ito ng history ng Baguio simula ng ito ay ma-display sa Session Road noong February 2022. Kaya naman naging gallery na niya ang Session Road para makapag display ng kanyang mga obra na gantsilyo or crochet at mga artworks. Tuluyan na nga siyang nakilala at sumikat dahil na rin sa kanyang mga obra.

At dahil dito ay lagi na siyang may display sa Session Road-Baguio tuwing Linggo. Parte na ng turismo ang kanyang mga obra na dinadayo pa ng mga turista sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo.

Inusisa ko si Adeilada tungkol sa panggagantsilyo. Aniya, simula pagkabata siya nahilig dahil ang kanyang ina na Susana Gaytano Cosejo ay magaling na manggagantsilyo ng kobre kama, kurtina at iba pa. So lumabas na lang hindi na kami tinuruan. I remember old days when elem and High School. Pinagkakakitaan na namin kasi sa mga projects. Sa mga hindi makagantsilyo ayun extra income, may pang baon na.

Kailan mo sinimulan ang higanteng Mandala na gantsilyo? Nagsimula ito noong panahon ng Pandemya habang naka-lockdown at naka quarantine ang aming pamilya. Lahat halos kami ay na covid. Naging blessings in diquise kasi kailangan ko siyang tapusin para bago magsimula ang Mandeko Kito 4 . Halos isang buwan akong sick leave sa aking trabaho. Kaya naman kaysa magisip at mastress kasi may covid kami, ginamit ko ung time para matapos ung Giant Mandala.

Saan mo nakuha ang inspirasyon sa Higanteng Mandala? Ang aking asawa ang nag-push na gumawa ako ng Mandala, kasi sa mga katropa nya na mga tattoo artist most of them may mga back drop the Mandala na tela.

Ayaw ko pa nung una kasi sabi ko “Mandala” is a religious term or word. Pero nung makita ko ung “Mandala Madness” designed by Helen Shrimpton. Sabi ko pwede siguro kasi Crochet naman ito. Una gamit ko Monaco brand ung full pattern ang sukat nya approx 55 inches.

Nakatapos ako ng 4 pcs at hindi na mapigil sa paggawa. Tapos nung namasyal kami sa Hangar (tindahan ng yarn) nakita ko ung rug yarn. Sabi ko ano kaya kung ito gamitin ko at yung una ay 10 kilos ng isang malaking plastik. Mamukatmukat mo halfway pa lang ubos na ung yarns. Kaya natigil sya. pero natapos nung nacovid kami.

Ano ba ang matinding pangarap mo? Wow magandang tanong yan..Hala napaisip ako. Simple lang ang gusto ko non. Tumira sa Baguio at sinagot naman ni Lord. Hindi naman ako mahilig sa materyal na bagay. Basta masarap na pagkain.

Pero para sa mga anak siguro ganon pa rin. Simpleng buhay ay kay ganda, mayrong ngiti mayroong saya walang hindi magagawa lalo nat simple ka. ahahaha kanta na lang tayo. Basta kumakain ng sapat at i enjoy kung ano meron. Laging pasalamat sa Diyos.

Sa tingin mo ba magandang negosyo ang pang gagantsilyo? Sa amin oo magandang negosyo. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Hindi naman ako ang una na nakagawa ng Mandala Madness lalo na available ito sa YT pero hindi lahat nare-recognized.

I thank the Lord sa blessings na ito, na nakilala ako sa larangan ng pag crochet. Marami ng pagkakataon na nag guest ako sa mga TV and Radio program sa Channel 2, Net 25,Channel 7. Nabigyan din ako ng mga Awards dahil sa mga kakaibang Obra ko ng gantsilyo. Kasalukuyan ay kabilang siya sa exhibit ng CAMP sa Baguio bilang guest artist.