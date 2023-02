3YO Maiden Stakes Race aarangkada sa Metro Turf

MARKADO si Tell Bell sa magaganap na 3-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas ngayong araw.

Pusoy sa karera tipsters ng programa si Tell Bell kaya asahang magiging liyamado ito sa laban paglarga ng karera sa pangalawang race.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, makakatagisn ng bilis ni Tell Bell sina Prime Billing, Grandi Moments, Melania, Song Bird at Glamour Girle.

Nakalaan ang P1.2M premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa distansiyang 1,400 metro.

Suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom), hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P720,000, mapupunta sa second placer ang P270,000 habang P150,000 at P60,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)