2 Pinoy film wagi sa Thailand

Nag-uwi ng parangal ang dalawang pelikulang Pinoy sa ginanap na Bangkok Asean Film Festival.

Pinatunayan ng ‘The Boy and the Fight of Spiders’ (Diwalwal) at ‘Rookie’ na world-class ang mga pelikulang Pinoy! Ito ay sa ginanap na event noong January 25 sa SF World Cinema, CentralWorld, Bangkok.

Nakatanggap ng Southeast Asian Project Pitch o SEAPITCH Award ang pelikulang ‘The Boy and the Fight of Spiders’ sa direksyon ni Jarell Serencio at produced naman nina John Torres at Alex Poblete. Kabilang sa natanggap na parangal mula sa jury ang trophy at cash prize na nagkakahalaga ng USD 5,000 o P270,000.

Habang ang ‘Rookie’ sa direksyon ni Samantha Lee at produced by Dan Villegas ay pinarangalan naman ng Special Mention Award at tumanggap ito ng trophy at cash prize na USD 2,000 o katumbas ng P108,000.

Sa pangunguna ni Thailand’s Minister of Culture Itthiphol Khunpluem, ginanap ang buong festival noong January 20 hanggang 25. Layunin ng BAFF na mapanatili ang magandang samahan ng mga bansang kasapi sa ASEAN at ang patuloy na pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa paggawa ng pelikula. (MJ Osinsao)