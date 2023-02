Wala nang gana! Juan Manuel Marquez binutata 5th fight kontra Manny Pacquiao

WALA nang dating!

Ito ang reaksiyon ni Juan Manuel Marquez sa lumulutang muli na posibleng fifth fight nila ni eight-division champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

Lantaran kasing ipinahiwatig ni retired Mexican-fighter Marquez na ubos na ang kanyang lakas para lumaban pa ulit kaya hindi na ito sasabak pa sakaling may mag-alok man ng ikalimang laban nila ni Pacman mapa-pro fight o exhibition.

“I think the story with Pacquiao is over. Already, we’ve done it [all]. There is nothing to prove anymore. What had to be done was done,” pahayag ni 49-anyos Marquez.

Inamin din nitong tinodo na niya ang kanyang lakas sa huli nitong laban kontra Mike Alvarado kaya umay na ito kay Pacman.

“I burned the last of my gunpowder in my last fight at 41 years old,” aniya.

Matapos kasi ang matagumpay na exhibition match ni Pinoy-ring icon Manny Pacquiao kontra kay DK Yoo noong isang taon, hinirit ng ilang fans na buhayin ang rivalry na Pacman-Marquez.

Taong 2012 nang ma-knocout ni Marquez si Pacquiao sa kanilang ikaapat na sagupaan. (Aivan Episcope)