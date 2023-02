Trae Young, Atlanta tinalupan Phoenix

INILISTA ni Trae Young sa second half ang 25 sa kanyang 36 points at kinawawa ng Atlanta ang dayong Phoenix 116-107 Huwebes ng gabi.

Abante 56-47 sa break, sa third quarter ay pinalobo pa sa 20 ng Hawks na humugot din ng 19 points kay Dejounte Murray at 16 kay John Collins.

Siyam na players lang ang pinag-uniporme ng Suns matapos i-trade bago ang deadline sina Cam Johnson at Mikal Bridges sa Brooklyn para kay Kevin Durant.

Injured sina Devin Booker (groin), Cameron Payne (right foot) at Landry Shamet (right foot), sumandal ang Phoenix sa 25 points ni Josh Okogie at 23 ni Deandre Ayton.

Hindi pa sumama si Durant sa bago niyang team papuntang Atlanta pero excited na ang Suns.

“You can put him on any team and he’s going to fit,” bida ni Shamet. “He’s played in a number of different systems. He’s insertable in any of them. You can throw it to him and he’s going to go score every time.” (Vladi Eduarte)