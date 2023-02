Tirador ng mga nene habulin – DOJ

KINALAMPAG ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Biyernes ang Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) na lumikha ng programa upang mapa¬nagot sa batas ang mga magulang na pinagsasamantalahan ang anak nilang menor de edad.

“Very alarming ang kaso ng incestuous rape sa ating bansa ngunit kaunting-kaunti po ang nahuhuli,” wika ni Remulla sa kanyang talumpati kaugnay ng 70th founding anniversary ng CIDG.

Ayon sa kalihim, kalimitang hindi nakakasuhan ang amang nanggahasa sa kanilang anak dahil pini¬pigilan ito ng asawa o partner sa takot na walang bubuhay sa kanilang pamilya.

“Sapagkat sila po ang breadwinner kapag nagreklamo po ang bata na siya po ay ginagalaw, ina¬awat po ng nanay at hindi po nakakareklamo ang mga batang ito,” ani Remulla.

“Kaya isa po itong pakiusap rin sa CIDG sana magkaroon po tayo ng programa tungkol po dito,” giit pa ng kalihim.

Dahil sa kaisipang ito, maraming bata ang ang nasasadlak sa pornograpiya kaya hindi kataka-takang maging cyberporn capital ang Pilipinas sa mundo

“Kasi ano eh, it already reflects on our society na tayo po ay nagiging capital of ano eh, of cyberporn, o kaya children’s pornography. Kasi pababa nang pababa ang ating pagtingin sa ating kabataan,” ani Remulla.

Noong Disyembre 2022, nakarating sa DOJ ang report na tumaas ang mga kaso ng online sexual exploitation of children sa bansa. Noong 2014, umaabot lamang sa 2,336 ang mga IP address na konektado sa Child Sexual Exploitation (CSE) sa Pilipinas pero noong 2014 ay umakyat ito sa 4,872.

“At ito po ay isang pakiusap ko sa ating lahat na maging conscious tayo sa pangyayaring ito. Sa mga communities, alamin natin kung may nangyayaring ganito at idemanda natin nang idemanda para matigil na po itong practice na ito,” giit ni Remulla.