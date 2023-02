Sofia, Daniel todo lambingan na sa IG

Kinatuwa ng mga follower, mga fan ni Sofia Andres at ng kanyang partner at ama ng kanyang anak na si Daniel Miranda ang pagpo-post na ng photo ni Sofia na kasama ito sa kanyang Instagram.

Kung matatandaan, nagsimulang maintriga na may problema ang pagsasama nilang dalawa o hiwalay na sila dahil biglang hindi na visible si Daniel sa mga Instagram post ni Sofia. Bukod pa na noong holidays ay hindi sila magkasama.

Si Daniel ang nag-post na mukhang nagkaayos na sila. Between the two of them, mas vocal si Daniel na nami-miss niya ito at mahal niya si Sofia.

At kahit na ang mga photo na pinost ng actress ay hindi pa kitang-kita ang mukha ni Daniel, gets na agad ng lahat na magkasama sila.

At kinilig din ang mga fan sa caption niya na, “Happy day.”

Base sa comments sa IG ni Sofia, spotted din daw ang dalawa sa SM Aura na magkasama kaya masasabing all is well na nga sa kanila.

At ang iba pang comments, “Reunited my fave couple.”

“So happy for you, tagal ko ‘tong hinintay.”

Donny, Belle kumpirmadong magdyowa

Twenty fifth birthday ni Donny Pangilinan ngayong February 10. At siyempre, hindi nagpahuli sa pagbati rito sa pamamagitan ng kanyang Instagram account ang kanyang ka-loveteam na mukhang “real” na rin naman na si Belle Mariano.

Napaka-simple ng birthday greeting ni Belle kay Donny. Nag-share lang ito ng mga series of pictures ni Donny at saka nag-post ng caption na, “Celebrating you today, happy birthday nato.” Kasunod nito ang smiling face emoji.

Pero ‘yun lang, ang mga DonBelle fan, todo na talaga ang kilig.

Pati ‘yung photo na putol ang kamay ni Donny, nasilip agad ng fan at sinasabing, “holding hands ba sila sa 3rd photo?”

Ni walang ibang sweet messages, walang pa-I love you o kahit nga heart emojis, pero bakit gano’n katindi ang kilig ng mga fan sa simpleng caption lang na ‘yon ni Belle sa birthday ni Donny, huh!

Pero tingin namin, ang talagang nagpakilig sa kanila ay mga kuha ni Belle ang photos na ipinost nito.

Sey ng mga DonBelle fans, “Oyyyyy kailangan kong kumalma!”

“Kinikilig na naman ako potek!”

“Ang hirap magtrabaho!!!! Panindigan niyo kilig ko pls!”

Confirmed sila na nga! My hart!”

Dabarkads Carren mala-Miley Cyrus ang dating

Wala pa halos isang Linggo simula nang manalo si Carren Eistrup bilang pinakabagong host o dabarkad ng Eat Bulaga, pero punong-puno na halos ang schedules niya.

Meaning, talagang ramdam na nga niya ang pagiging dabarkads. Ang maganda kay Carren, bagets na bagets pa kaya ang dami pa niyang pwedeng magawa at ipakita.

Pinagsasabay ni Carren ang pagiging Dabarkads at ang kanyang online schooling. At dahil loaded ng talents tulad na lang sa pagiging mahusay na singer, ‘di malayong malayo pa talaga ang mararating nito.

At kahit na sinasabi niyang ipinagpapasalamat niya na nakikita sa kanya ng mga tao si Miley Cyrus, pangarap daw niyang makabuo ng sarili niyang identity.

Ang management ni Carren ay Merlion Entertainment, same ng management ng Calista. Kaya kung suporta rin lang, tiyak na maio-all-out ang suporta sa kanya, bukod pa sa bonggang host na siya ng Bulaga.

“Mabait,” “Marespeto” ang ilan sa mga naririnig naming papuri kay Carren ng mga nakakasama niya at nakaka-trabaho. Sana nga ay hindi magbago ang ganito niyang attitude. At hindi siya matulad sa ibang mga artista na kapag baguhan lang mababait.