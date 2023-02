Ruffa pinagdasal pamilya ni Yilmaz sa Turkiye

Nag-offer ng dasal si Ruffa Gutierrez para sa ex-husband niyang si Yilmaz Bektas, na apektado nga ng matinding lindol sa Turkiye. Si Yilmaz ang tatay nina Lorin, Venice.

“I felt bad, nakausap ng anak ko ang daddy niya, si Yilmaz! Nakausap ko na rin.

“And at that time, it was just a few hours after the earthquake. So sabi niya, hindi pa niya ma-contact ibang mga relatives niya. And siyempre malaking problema ang nangyari sa Turkey. And we just offered a prayers and condolences for those who are affected,” sabi ni Ruffa.

Anyway, sa presscon nga pala ng ‘Martyr Or Murderer’ ay agaw-eksena ang hikaw ni Ruffa Gutierrez, na kumikinang nang husto. Ayaw ngang banggitin ni Ruffa ang presyo ng suot niyang alahas.

Pero sey nga niya, dahil siya si Imelda Marcos sa pelikula, kaya dapat lang na ‘the best’ ang lahat ng sinusuot niya.

Dumalo rin si Annabelle Rama sa presscon, at biro niya, binabantayan niya ang mga alahas na suot ni Ruffa. Hahahaha! (Rb Sermino)