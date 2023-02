Romualdez pinabubura OFW placement fee sa Japan

Umapela si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Migrant Workers (DMW) na umisip ng paraan upang maalis ang placement fee na sinisi¬ngil sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa Japan.

“I hope that the DMW can engage the recruitment industry and Japanese employers on how to make Japan a 100-percent no placement fee labor market,” sabi ni Romualdez.

Kasabay nito ay nanawagan si Romualdez sa mga overseas Filipino worker sa Japan at sa mga nais na magtrabaho doon na isumbong sa DMW o Migrant Workers Offices sa Osaka at Tokyo ang mga placement agency na labis kung maningil.

Ginawa ni Romualdez ang panawagan matapos makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng iba’t ibang kompanya sa Japan na nangako na magdaragdag ng mga empleyadong Pilipino.

“We are happy to hear directly from our OFWs in Japan on how much they are valued by their employers, and vice-versa,” sabi ni Romualdez.

Bagama’t ang mga trainee sa ilalim ng Technical Internship Training Program at ilang partikular na skilled worker ay hindi pinagbabayad ng placement fee, sinabi ni Romualdez na maraming manggagawang Pilipino ang hindi kabilang sa mga ito. (Billy Begas/Eralyn Prado)