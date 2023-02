PBBM kinalawit 35 investment deal sa Tokyo

Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pirmahan ng 35 Letter of Intent (LOI) sa pagitan ng Pilipinas at Japan na inaasahang magdadagdag ng puhunan sa Pilipinas.

Ginanap ang signing ceremony sa Tokyo, Japan nitong Biyernes ng umaga sa ikatlong araw ng working visit ng Pa¬ngulo rito.

Sa kanyang talum¬pati, pinasalamatan ng Pangulo ang mga kompanyang lumagda sa LOI sa pagkonsidera sa Pilipinas para magpalawak ng kanilang negosyo.

“The government of the Philippines has been working to deepen the confidence in the Philippines of foreign investors and companies,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na ginagawa na ng kanyang gobyerno ang mga mahahalagang reporma para mapahusay ang pagnenegosyo sa Pilipinas.

“And it is our hope that companies such as yours will not only find the Philippines to be an attractive investment destination, we are designing our efforts to encourage you to stay and find our country to be a place where your businesses will thrive,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)