Paalam Burt Bacharach (94)

Pumanaw na sa edad na 94 ang legendary American songwriter, music composer, record producer and pianist na si Burt Bacharach.

Sa Los Angeles pumanaw ang sikat na composer because of natural causes. Nakatrabaho ni Bacharach ang maraming sikat na singers mula noong ’60s and ’70s tulad nila Dionne Warwick, Aretha Franklin, Perry Como, Dusty Springfield, The Carpenters, Herb Alpert and Tom Jones.

Ilan sa mga naging hit singles na sinulat niya ay ang “I Say a Little Prayer”, “Walk On By”, “This Guy’s in Love with You”, “(They Long to Be) Close to You”, “Arthur’s Theme (Best That You Can Do)”, “That’s What Friends Are For” and “Do You Know the Way to San Jose.”

Pinanganak si Bacharach noong May 12, 1928 in Kansas City, Missouri, at nag-aral siya ng art of composition sa ilang American universities. Pagkatapos ng kanyang military service, kinuha siyang musical arranger and director ng actress-singer na si Marlene Dietrich.

Naging longtime partner niya sa paggawa ng music ay ang lyricist si Hal David na pumanaw noong 2012. Between 1962 and 1968, they wrote 15 titles na pumasok lahat sa American Top 40.

Nagwagi ang music tandem nila ng dalawang Oscar awards para sa 1970 film na Butch Cassidy and the Sundance Kid. Napanalunan nila ang Best Music at Best Original Song na “Raindrops Keep Fallin’ on My Head.” Ang tandem din nila ang nagsulat ng music para sa mga pelikulang Alfie (1966) at Casino Royale (1967).

Solo naman napanalunan ni Bacharach ang Oscar for Best Original Song for “Arthur’s Theme (Best That You Can Do)” from the 1981 film Arthur. Nagwagi rin si Bacharach ng seven Grammy Awards at isang Emmy Award.

In 2015, napasama sina Bacharach and David sa list ng 100 Greatest Songwriters of All Time at #32. In 2012, the duo received the Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song, the first time the honor has been given to a songwriting team.

In 2006, naging guest vocal coach si Bacharach sa American Idol.

Bacharach married four times to Paula Stewart for five years (1953–1958), Angie Dickinson (1965–1980), Carole Bayer Sager (1982–1991) and Jane Hansen (1993). (Ruel Mendoza)