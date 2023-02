Nanaksak na akyat-bahay kinuyog

SUGATAN ang isang 48-anyos na lalaki nang saksakin ng isang miyembro ng akyat-bahay na nagtago sa kanyang bahay matapos mang-holdap sa ibang bahay sa General Mariano Alvarez (GMA) Cavite Huwebes ng hapon.

Ginagamot ngayon sa Carsigma Hospital ang biktima na si Victor Seque y Reynales, ng Blk. C2 Lot Excess Brgy. Maderan GMA Cavite dahil sa saksak sa kamay mula sa suspek na si Mark Centino, 32, ng Dasmariñas City na ginagamot din sa nasabing ospital matapos na kuyugin ng taumbayan.

Sa ulat, dakong alas-5:15 kamakalawa ng hapon nang kumatok ang suspek sa inuupahang apartment sa 2nd floor ng biktimang si Odessa Belmes y Jimeno, 40, sa B6 l26 Brgy. Maderan GMA Cavite. Cavite.

Pagbukas ng pintuan ng biktima, tinutukan siya ng baril at nagdeklara ng holdap at tinangay ang dalawang cellular phone at P2,000 cash saka tumakas sa direksyon ng Samaka Site.

Pumasok ang suspek sa bahay ni Seque at doon nagtago pero nung nakita ng una na may tao sa lugar kaya nito sinaksak ang biktima.

Muling tumakas ang suspek at dumaan sa bakuran ng biktima pero nasukol siya ng mga rumes­pondeng concerned citizen kaya ito kinuyog dahilan ng kanyang pagkakaospital. (Gene Adsuara)