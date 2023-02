Namugot ng ulo, nanlaban sa pulis; tigok

Nabaril at napatay ng mga pulis ang isang magsasaka nang tangkain nitong managa ilang oras matapos umano nitong pugutan ang kasamahan niya sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan ang suspek na nakilalang si Jovanie Pedere, nasa hustong gulang, residente ng Purok 14, Camanlangan, New Bataan ng nasabing lalawigan.

Kinilala naman ang biktima na pinugutan ng ulo ng suspek na si Joel Avila, 58, at residente ng Purok 5, Barangay Bukal, ng nasabing bayan.

Sa ulat na nakara­ting sa Camp Crame kahapon, Miyerkoles ng umaga nang magtungo sa Municipal Police Station (MPS) si Juvelyn Bayloses Avila, 23, upang iulat ang pamumu­got ng suspek sa kanyang tatay matapos magtalo ang mga ito sa sinasaka nilang lupa.

Dalawang oras na nilakad ng grupo nina Nabunturan MPS chief of police Police Capt Joseph Corea at mga miyembro ng Special Weapons and Tactic (SWAT) team ang bulubunduking lugar kung saan nakatira ang suspek.

Sa kanilang paglala­kad, nakita nila ang ulo ng biktima sa gilid ng bangin habang may 500 metro naman ang layo ng pinagtapunan sa katawan nito.

Inabutan ng mga pulis ang suspek na nakaupo sa labas ng bahay nito at nang kuwestyunin sa insidente ng pamumugot nito, bigla nitong sinunggaban ang itak at susugurin ang mga pulis, dahilan para rumesbak ang huli at paputukan ito. (Edwin Balasa)