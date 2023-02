Myla Pablo nagpapainit pa lang sa Cargo Movers

STORY TEXT:

Team Standings:

Creamline 2 0

F2 Logistics 1 0

Chery Tiggo 1 0

Petro Gazz 1 1

Choco Mucho 1 1

PLDT 0 1

Akari 0 1

Cignal 0 2

Army 0 0

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

4:00pm — Chery Tiggo vs Army Black Mamba

6:30pm — Akari vs F2 Logistics

MAKISOSYO sa maagang liderato ang asinta nina Myla Pablo at ng F2 Logistics Cargo Movers sa pakikipagtipan kontra Akari Power Chargers sa pagpapatuloy ng eliminasyon sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena.

Bumomba ng 21 puntos si Myla sa unang laro nito bilang miyembro ng Cargo Movers sa 25-22, 25-21, 14-25, 20-25, 16-14 panalo kontra PLDT High Speed Hitters kamakailan para sa 1-0 baraha.

Ayon lay Pablo, kailangan pa niyang gamayin ang sistema ng F2 dahil matagal na silang magkakasama bago siya napabilang sa koponan ngayong taon.

“Yung F2, matagal na magkakasama, so ako ‘yung nadagdag sa first six. Siyempre kung ano ‘yung ginagalaw ng team kailangan ko sabayan, especially ako ‘yung inaasahan ng teammates and coaches [ko],” pahayag ni Pablo.

Babanggain ng Cargo Movers ang Akari Chargers, na babanderahan ni Dindin Santiago-Manabat, sa tampok na laro sa alas-6:30 ng gabi.

Puntirya ring makasama sa liderato ng Chery Tiggo Crossovers katapat ang Army-Black Mamba na sasabak sa unang beses sa pambungad na laro sa alas-4: ng hapon.

Nag-ambag ng 17, 11 at 9 points sina Kim Kiana Dy, Aby Marano at Ivy Lacsina sa unang panalo ng F2. (Gerard Arce)