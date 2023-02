Maligayang araw ng Pag-ibig

Nalalapit na ang Valentine’s Day. Siguro nakapagplano na kayo kung saan magde-date kasama ang inyong mga minamahal. Nakakakilig naman talaga kapag may pa-bulaklak o regalo sila sa atin. Kayo ba? Paano ninyo ipinapakita sa iba ang inyong pagmamahal? Mayroon daw limang pangunahing love languages, o yung mga lenggwahe ng pag-ibig. Hindi raw kasi tayo pare-pareho ng paraan para maiparamdam nating mahal natin ang isang tao. Importante raw na alamin natin ang love language ng isa’t isa. Hindi lang sa mag-asawa o mag-partner, kundi kahit sa ating mga anak. Iba’t-ibang personalidad, iba’t ibang paraan ng pagmamahal.

Sabi ni Gary Chapman, isang pastor at marriage counselor, ang limang love languages natin ay words of affirmation, acts of service, gifts, quality time at physical touch.

Kapag ang love language mo raw ay words of affirmation, ipinapakita mo ang iyong pagmamahal sa pmamagitan ng pagsasalita o pagsasabi ng “mahal kita”, “I love you” at iba pa. At kung ganito ang iyong love language, may posibilidad na ganito mo rin nararamdaman na minamahal ka ng isang tao.

Kapag naman daw acts of service, ikaw daw yung tipong gagawin ang lahat pati ang thesis niya, sabi nga sa sikat na kanta. Ihahatid at susunduin mo siya, ipagluluto, ipaglalaba, kahit ano pa yan basta mapagsilbihan mo lang siya.

Pagdating naman sa gifts, mahilig ka raw magpaulan ng regalo sa iyong minamahal. Hindi naman kailangang mamahalin ito, pero madalas kang nagbibigay kahit na maliliit na bagay to show your love. Bibilhan mo siya ng paborito niyang pagkain, flowers, stuffed toy, sapatos, damit at iba pa. Basta pakiramdam mo ay love na love mo siya kapag nakakapagbigay ka ng ‘something’ sa kanya.

Kapag quality time naman, walang mintis na nabibigyan mo siya ng oras. O kapag sinabing ‘bebe time’ talagang walang ibang distractions sa inyo. Walang cellphone, work or ano pa man. Kayo lang dalawa together at nagba-bonding.

Ang panghuli naman ay physical touch. Napaparamdam ng mga taong may ganitong love language ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng yakap, holding hands, at iba pa.

Mahalaga raw itong malaman para mas magkaroon tayo ng pang-unawa sa ating mga partners or mga anak kung paano nila nararamdaman na sila ay minamahal. Kung magkaiba ang love language ng mag-asawa, pero batid nila na magkaiba ito, mababawasan ang hindi pagkakaunawaan at mga expectations sa bawat isa.

Kadalasan, hindi lang daw iisa ang love language ng isang tao. Pwedeng kombinasyon ng ilan sa mga ito. Kayo ba? Ano sa tingin ninyo ang inyong love language?

Ang sarap sa pakiramdam ng may minamahal at nagmamahal. Piliin nawa nating umibig muli at parati. Happy Valentine’s day, mga mahal!