Karera Tips Ni JP Gonzales

Pebrero 11, 2023 – Sabado, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 -1 Sky Lover, 5 Buena Bell, 12 Barangay Sixty Five, 11 Jewel Of The Nile

R02 – 2 Tinago Falls/Mandatum, 7 Bisyo Mag Serbisyo, 5 Fiesta Cubano, 6 Hook On D Run

R03 – 6 Blue Mist, 5 Havana Oohnana, 10 Caraga Wonder, 9 Chef Kat

R04 – 8 Easy Landing, 7 Bucasgrande Island, 9 Rise Up, 2 Runzaprun

R05 – 5 Chocolate Thunder, 6 Commodora, 1 Axis Deviation, 9 Noon Charm

R06 – 5 Broadway, 2 Jack Of Clubs, 1 Solution, 4 Freddie Wong

R07 – 2 Amor Mi Amor, 4 Ala Savoun, 3 Nicole’s Favorite, 6 Early Bird

Solo Pick: Easy Landing

Longshot: Amor Mi Amor