Ka Rex Cayanong, Jap Gagalac tambalan sa ‘Donking MG 6-Cock’

PUNTIRYA ni Ka Rex Cayanong ang unang kampeonato ngayong 2023 kaya naman makikipagtambalan ito kay Jap Gagalac paglahok nila sa ‘Donking MG 6-Cock Derby’ ngayong araw sa Manila Arena sa Sta. Ana.

Gamit ang entry name na “Sabong On Air/LiveWire” mapapalaban ang mga panabong nina Cayanong at Gagalac dahil mga tigasing breeder at cocker ang mga kasali sa pa-derby nina Donking at Mandie Garcia.

May P110,000 entry fee at minimum bet na P50,000, pag-aari ni Cayanong ang “Sabong On Air”, habang kay Gagalac ang “LiveWire” na babanggain sina sabong legend Charlie “Atong” Ang, Gerry Ramos at Biboy Enriquez ng FireBird.

Kasali rin sina Sonny Lagon, Edwin Tose, Toto Sevilla, Jojo Cruz, EddieBong Plaza, Paolo Malvar, Cholo Violago, JP Dragon Yamamoto, Richard Perez at Budjit Aguilar.

Maningning ang kampanya ni Cayanong nakaraang taon kung saan ay pumupog ng limang kampeonato ang “Sabong On Air” kaya naman tiyak na makakasabay ang mga warriors nito kasama ang mga pandiinan ni Gagalac.

Kasali din sa derby sina Arman Santos, Jun Soriano, Eric Dela Rosa, AEJ, Allan Syiaco, Gerry Teves, Eddie Gonzales at Art Atayde. (Elech Dawa)