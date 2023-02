Filipino priest itinalaga ng Santo Papa sa El Paso, Texas

Itinalaga ni Pope Francis bilang auxiliary bishop sa diyosesis ng El Paso sa Texas, USA ang Pilipinong pari na si Monsignor Anthony Celino, isang immigrant na, na kasalukuyang pastor ng St. Raphael Parish sa nasabing lugar.

Inianunsyo ng Vatican ang pagkakatalaga sa pari ng alas-12:00 ng tanghali sa Roma nitong Huwebes at alas-siyete naman ng gabi sa Pilipinas.

Si Celino ang unang auxiliary bishop ng El Paso mula nang maitatag ang diocese noong 1914. Taga-Anda, Pangasinan at may 25 taon na itong pari.

Nagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa Mary Help of Christians Seminary sa Dagupan City noong 1993 at nag-immigrant na sa El Paso, Texas pagkatapos niya ng kolehiyo.

Itinuloy niya ang kanyang pag-aaral ng Theology sa University of Saint Mary of the Lake sa Mundelein, Illinois at naordinahan noong 1997. (Juliet de Loza-Cudia)