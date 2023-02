‘Dirty Linen’ ni Janine ka-level ng K-drama

Namangha, napanganga ang mga manonood sa ganda ng mansyon ng mga Fiero sa ABS-CBN series na “Dirty Linen.”

Kaya naman ang tanong ng madla, saan sila nag-shooting?

Ayon sa interview ng ANCx sa production designer ng serye na si Nancy Arcega, hindi raw totoo ang mansyon ng mga Fiero dahil isa itong clubhouse sa Summit Point sa Lipa City, Batangas.

Dagdag pa niya, talagang nahirapan sila humanap ng location dahil gusto ng direktor na si Onat Diaz na maging mala-Hamptons estate ang itsura ng set.

Nakarating ng Iloilo at Bataan ang production design team para maghanap ng bahay na magagamit hanggang sa napadpad sila Summit Point kung saan kinunan ang serye ni Coco Martin na “Ang Probinsyano.”

Agad naman itong pumasa sa Dreamscape head na si Deo Endrinal ngunit pinaalalahan niya ito na kailangan maging iba ang itsura ng set nila sa “Ang Probinsyano” kaya talagang puspusan ang naging paghahanda para sa “Dirty Linen.”

Inulan naman ng papuri mula sa netizens ang kakaiba at bonggang mansyon ng mga Fiero.

“Biruin mo hindi pala tunay na mansion ito, ang galing ng prod design team ng #DirtyLinen!” sey ni @AdelinaOndoy.

“The Fiero mansion from #DirtyLinen is actually a clubhouse and everything else was all set design? Galing ng art dept nila huhu medyo lumelevel sa set design ng The Penthouse,” ani ni @Vey_vanGogh.

Ang dami ngang nagsabi na may karapatan ang Dirty Linen na itapat sa mga K-drama, ha! Na bukod sa mabilis ang kuwento, talagang kakabog ang dibdib mo sa mga eksena, at higit sa lahat, bonggang-bongga nga ang total look ng serye ni Janine.

Tutukan ang umaalingasaw na mga lihim ng “Dirty Linen” gabi-gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, A2Z, TV5, at IWantTFC. (Rb Sermino)