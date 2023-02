De Lima hihirit na makalaya sa kasong droga

Inihayag ng kampo ni dating senador Leila de Lima na maghahain sila ng supplemental motion for bail sa Muntinlupa Regional Trial Court para pansamantalang makalaya na ngayong buwan ang dating senadora.

Ito ang isiniwalat ni Atty. Boni Tacardon, abogado ni De Lima, nang makatapos na ng testimonya sa recantation si dating Bureau of Corrections Officer-in-Charge Rafael Ragos

“Now that this has been recanted, and if the court would believe this, the belief of the defense team is that there is no more evidence [against her.]” wika ng abogado.

Kuwento ni Tacardon, diniin ni Ragos sina dating Justice Secretary Vitaliano Agui¬rre, National Bureau of Investigation (NBI) Director Dante Gierran at Public Attorneys Office chief Persida Acosta sa umano’y panggigipit para dikdikin sa kasong droga si dating senador Leila de Lima.

“Pinandigan talaga ni Rafael Ragos na lahat ng akusasyon niya noon kay senator Leila de Lima ay pawang kasinungalingan lamang at ito ay bunga ng sinasabi niyang coercion at pagpe-presurre sa kanya mismo ni secretary Aguirre at kasama doon na binanggit niya sina Atty. Persida Acosta at si NBI director Dante Gierran at ‘yung mga abogado ng Public Attorneys’ Office,” ani Tacardon.

Ikinatuwa raw ni De Lima ang naging testimonya Ragos dahil kahit pinaikot-ikot ito ng prosekusyon ay hindi ito tumiklop sa paglilinis sa pangalan ng da¬ting senadora.

Bilang reaksyon, sinabi ni Acosta na base sa sinabi ng mga dumalo sa hearing, hindi raw siya tinuro ni NBI Deputy Ragos na nag-pressure sa kanya.

Nagbabala pa ito sa mga nagsusulat ng balita na kumuha muna ng transcript ng stenographic notes at huwag umasa sa sinabi ng isang abogado na hindi naman testigo upang hindi makuryente at makasuhan ng cyber libel.