Dahil kay Ruru? Miguel, Bianca magkaaway, pangit ang hiwalayan

Maraming naging rebelasyon ang Sparkle actor na si Miguel Tanfelix sa pagsalang niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Tinanong nga ang bida ng Voltes V: Legacy tungkol sa mga Kapuso actresses na na-link sa kanya.

Unang tinanong sa kanya ay si Barbie Forteza. Inamin ni Miguel na niligawan at naging sila ni Barbie.

“Pino-post ko po siya dati. Naging kami po. Dalaw po sa set. Kasi hindi po kami magkasama ng show dati, I was doing ‘Niño’ back then tapos iba po ‘yung show niya. Kapag may taping siya, pinupuntahan ko, nagdadala po ako ng pagkain. Kapag po malapit ‘yung set nila sa Cavite, kasi taga-Cavite ako, nagdadala po ko,” pahayag ni Miguel.

Sunod naman ay ang tungkol sa dati niyang ka-loveteam na si Bianca Umali. Nagkaroon din daw sila ng relasyon pero hindi naging maganda ang paghihiwalay nila.

“Naging kami po ni Bianca. ‘Yung dahilan ng paghihiwalayan namin, huwag na tayong mandamay ng ibang tao. Irespeto natin ang ibang tao. Siguro sa issue na lang namin ni Bianca,” diin pa ni Miguel.