Couple bracelet niyabang: Joshua na-miss agad dyowang si Bella

Nasa Switzerland na ngayon si Joshua Garcia, at kasama nga niya si Jodi Sta. Maria, para sa shooting ng ‘Unbreak My Heart’.

Ito nga `yung collaboration movie ng GMA7, ABS-CBN, na kasama rin sina Gabbi Garcia, Richard Yap.

Marami nga ang excited sa project na ito, dahil first time ngang nagsanib puwersa ang Kapuso at Kapamilya. Ang sarap ngang pakinggan na nag-iimbita nag mga Kapamilya star na suportahan sila ng mga Kapuso fan. At ganun din ang mga Kapuso star na humiling ng suporta sa mga Kapamilya fan.

Pero, bago nga ang shooting ng ‘Unbreak My Heart’ maraming girlilet na naman ang na-break ang mga heart, dahil sa Instagram story ni Joshua. Na tila pag-amin na rin na magdyowa nga sila ni Bella Racelis.

Makikita nga ang mga photo na pinost ni Joshua na may couple bracelet sila ni Bella.

Tila pa-birthday greeting nga ni Joshua ‘yon kay Bella, na ang caption nga kasi ay, ‘Happy Birthday @thatsbellayt!”

Makikita rin na ni-repost ni Bella sa IG story niya ang post na `yon ni Joshua. Mukhang nasaba nga sa trip ni Joshua sa Switzerland ang birthday party ni Bella, ha!

Anyway, ang ginamit na background music nga ni Joshua ay ang ‘Those Eyes’ na makabuluhan ang mga lyrics at bagay na bagay sa mga magdyowa.

“Cause all of the small things that you do, are what remind me why I fell for you, and when we’re apart and I’m missing you, I close my eyes and all I see is you, and the small things you do.”

Oh, di ba? Feel na feel nga na miss na miss agad ni Joshua si Bella!

Inggit much ang mga girls na nakapila pa rin kay Joshua, at sigaw nga nilang lahat, ‘Unbreak My Heart’. Kaloka! (Rb Sermino)