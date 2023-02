Coco, Gerald tinabla: Jake mas ‘nasarapan’ kay Richard

Walang pag-alinlangang sinabi ni Jake Cuenca na si Richard Gutierrez ang pinakamadali niyang naging kaeksena sa lahat ng nagawa niyang action series at films.

“Of all the action projects that I have done in the past, Richard is the easiest person to work with. Like you get out of a really heavy fight scene, hindi ka niya masasaktan. Love Chard for that,” sabi ni Jake, na nakasama na rin noon sina Coco Martin, Gerald Anderson, at iba pang Kapamilya actor.

Ayon pa sa kanya, excited daw ang buong cast tuwing sasabak sa mga eksena sa naturang serye.

“The atmosphere here is fun. Seryoso yung acting as you can see pero everyone is excited to go to work,” dagdag niya.

Samantala tuwing day-off daw nila, sama-sama naman silang naglilibot sa Cebu.

“Tuwing free time namin, nagmomotor kami o nag-4×4. Kumakain din kami sa iba’t ibang restaurant dito,” sabi niya.

At inamin din ni Jake na lahat ng prop guns na ginagamit niya sa set ay sa kanya tulad ng gold gun na ginamit niya noong muntik na makidnap ang mga karakter nina Sue Ramirez at Sofia Andres.

Abangan pa nga ang mga action scenes sa hit serye na "The Iron Heart"