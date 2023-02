Cavaliers pinisak Konsulta; Responders tiniris Defenders

STORY TEXT:

Mga laro sa Pebrero 16:

(Paco Arena, Manila)

2:00pm — PNP vs GSIS

3:30pm — OP-PMS vs DENR

5:00pm — Judiciary vs NHA

PINATAOB ng AFP Cavaliers ang PhilHealth Konsulta, habang sumakay ang PNP Responders kay former UE player Olan Omiping para ipatikim sa Senate Defenders ang unang talo sa 9th UNTV Cup, Miyerkoles, sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Sumandal ang Cavaliers kina Jerry Lumungsod at Darwin Cordero sa 107-102 overtime win at sumalo sa four-way tie para sa No. 1 sa Group A kasama ang OP-PMS, Judiciary at GSIS sa magkakatulad na 3-2 baraha.

Kumolekta si Lumungsod ng 27 points at 5 boards para makisosyo sa Best Player of the Game award kay Cordero, na may 21 points, six boards, 3 assists at two steals.

Nagpakalat naman si Omiping ng 17 points sa 59-55 win ng PNP sa dating unbeaten Defenders.

Nagdagdag pa si Omiping ng 7 boards, 2 assists at one steal para sa Responders na may 3-2 card sa torneong inorganisa ni BMPI-UNTV CEO Dr. Daniel Razon.

Nasa tuktok pa rin ang Defenders sa Group B hawak ang 4-1 mark katulad sa kartada ng NHA.

Sa carryover second round, haharapin ng top four finisher sa Group ang mga karibal sa Group B na Senate, NHA, DENR at PNP sa isa pang single round affair na ang top two teams ay pasok sa semis habang sibak ang last two placer.

Ang third hanggang sixth placer ay sasabak muli sa quarters para sa huling dalawang silya sa Final Four. (Abante Sports)