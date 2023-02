Casa Bonita kampeon sa Yahuu Invitational

PINANGUNAHAN nina Marcus Fratkin at Joshua Baldera ang Casa Bonita para ihatid sa titulo ng 1st Yahuu Invitational Dalawahan Chess Tournament na ginanap sa Iya’s Grill and Sports Hub, San Mateo, Rizal.

Nakalikom ang Casa Bonita ng 10 points para masilo ang P4,000 premyo sa torneong na punong-abala si sportsman Cayetano Reyes Santos, Jr.

Ang tambalang Carl Anthony Canio at Anthony Avellanada ng Double A team ay nagbulsa ng P2,000 para sa second place sa pagkamada ng 8.5 points na sinundan naman ng tandem nina John Fajardo at Gilbert Bangahon ng team MG-Tech Aircon Services para maiuwi ang P1,500 sa kanilang third place finish na may similar 8.5 points.

Samantala, nagkampeon naman si Samson Chhiu Chhin Lim sa blitz chess competition na may total 4.5 points. (Elech Dawa)