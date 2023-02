BuCor palpak! ‘Bata’ ni Enrile pinalaya kahit walang piyansa

Kinuwestyon ng isang abogado kung bakit pinalaya ng Bureau of Corrections (Bucor) si Atty. Gigi Reyes noong Enero kahit hindi pa ito nakakapagbayad ng piyansa sa mga kasong graft kaugnay ng pork barrel case na kinasasangkutan ng da¬ting chief of staff ni Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile.

Sinabi ni Atty. Levito Baligod, isa sa private complainants sa PDAF scam, na may 15 graft case si Reyes na hindi sakop ng petition for habeas corpus na pinagbigyan ng Supreme Court (SC).

“In legal circles, napag-usapan po namin ‘yan, bakit pinalabas ng Bureau of Corrections si Atty. Reyes na wala pa siyang bail doon sa 15 counts of graft, kaya po they were able to remedy it,” diin ni Baligod sa interview ng Teleradyo.

“Puwede ring may pananagutan ‘yung management or ‘yung namamahala ng Bureau of Corrections, dahil ang saklaw lamang noong pagpapalaya kay Atty. Reyes ay ‘yung sa plunder, hindi po doon sa 15 counts of graft,” paliwanag pa niya.

Sa hearing ng Sandiganbayan noong Huwebes, inatasan ng korte si Reyes na magbayad ng P450,000 piyansa para sa mga kasong graft. Si Reyes ay inakusahang kumolekta ng P172.8 milyong kickback mula sa pinagamit na pork barrel fund ni Enrile sa negosyanteng si Janet Lim Napoles.