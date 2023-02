Batangueño top 1 sa respiratory therapist board exam

Sinong mag-aakala na ang hilig at manifestation lang noon ay magkakatotoo pala? ‘Yan ang kwento ng nag Top 1 sa February 2023 Respiratory Therapist Licensure Examination mula Batangas City.

Siya ay si Michael Josef Ramos, 23-anyos mula Sorosoro Ilaya. Nagtapos siya ng kursong BS in Respiratory Therapy sa University of Batangas noong June 04, 2022.

Ibinahagi niya sa kanyang Facebook account ang pinost niyang manifestation noong nakaraang taon dahil laking gulat niyang nagkatotoo ito. Caption niya sa naturang post, “Exactly 1 year ago nangarap lang akong maging Top 1. Pero ngayon, nagkatotoo na! Lord, maraming maraming salamat hindi mo ako binigo.”

Halo-halo umano ang kanyang naramdaman nang nalaman niyang siya’y pumasa. Sabi niya sa Abante News, “Grabe po ‘yung kaba at saya na naramdaman ko nu’n, hindi ko ma explain po eh naghalo-halo na.”

Noong high school pa lamang ay mina-manifest na din ni Michael na isang araw ay mapapasama siya sa mga topnotcher. Aniya, “2nd year pa lang ako, sinasabi ko na sa mga kaklase/tropa ko na gusto kong mag-top sa board exam. Hanggang sa naging hobby ko na ata mag manifest at laging sabihin na mag to-top 1 ako sa board exam. Lagi ko ring sinusulat sa papel na magto-top 1 ako sa boards.”

Pero sa kabila nito ay nilapatan niya rin ito ng gawa. Kwento niya, “Nagigising ako sa umaga ng 4:30, timplang kape then start na po ng review ng 5am hanggang 10am. Then phone break po at kain, nap at workout (minsan) hanggang 7 then review na po ulit hanggang 10.

“Ginagawan ko ng summary yung isang libro then ‘yun nalang yung babasahin ko kapag gusto kong ma-retain ‘yung mga important notes + less time na kasi ang babasahin mo is ‘yung mga high yield topics nalang.”

Ibinahagi din niya na isa ang pagbabasa at pagsasagot ng mga sample ang question ang humasa sa kanyang memorya sa kasagsagan ng pagrereview.

Nagbigay din si Michael ng mensahe para sa mga taong nais ding magmanifest tulad ng kanyang ginawa.

“Guys, the more na nagma-manifest kayo, the more na mae-encourage n’yo ‘yung sarili n’yo na magpursige para matupad ‘yung hinihiling nyo.” (Moises Caleon)