750K bagong benepisyaryo kinarga sa 4Ps

Tinatayang 750,000 bagong benepisyaryo ang nilista sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) bilang kapalit ng 800,000 grumadweyt sa nasabing financial aid program, ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nitong Biyernes.

“Naka-750,000 na papalit sa kanila ang naitala galing doon sa huling database, ‘yung Listahanan 2019-2020,” wika ni Gatchalian sa interview ng ‘Unang Balita’ ng GMA News.

Binanggit ng kalihim na prayoridad niya ang pagsala sa listahan ng mga benepisyaryo ng iba’t ibang programa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Gayunman, hindi umano sila gagawa ng sariling database ng benepisyaryo kundi aasa pa rin sa Philippines Statistics Authority (PSA) alinsunod sa Community-Based Monitoring System law.

“Nakasaad sa batas na ‘yun, by the end of this year, wala nang ibang database na gagamitin kung hindi ‘yung database ng CBMS, so talagang iyu-unify na,” paliwanag ni Gatchalian.