2 Pinay todas sa Turkey Quake

Dalawang Pilipino ang kumpirmadong nasawi at kabilang sa mahigit na 21,000 katao na natabunan ng mga gumuhong gusali matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria noong Lunes.

Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, natagpuaan ang bangkay ng dalawang Pinay sa mga gumuhong gusali sa Antakya City sa Turkey.

“It is with deepest regret that the Embassy must inform the public of the passing of two Filipinos, both earlier reported to be missing in Antakya,” pahayag ng Embahada.

Hindi pinangalanan ng Embhada ang dalawang Pilipina pero nakikipag-ugnayan na anila sila sa pamilya ng mga ito sa Pilipinas at Turkey.

Nauna nang inihayag ng Embahada na nasagip mula sa gumuhong gusali sa Antakya noong Martes ang isang Pilipina na inakala ng kanyang amo na natabunan at namatay sa malakas na lindol noong Lunes.

Nailigtas din at patungo na sa Ankara ang 34 pang Pilipino, kabilang ang kanilang mga asawa at mga anak para sa paglikas.

Nagpadala na ang pamahalaan ng mga tauhan upang suriin ang kalagayan ng mga Pilipino sa Turkey at tulungan ang mga nais na mailikas sa ibang ligtas na lugar.

Samantala, ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ulat sa pagkasawi ng dalawang Pinoy.

Sa twitter post ng Pa­ngulo, sinabi nitong kumikilos na ang Philippine embassy upang alamin kung may iba pang Pilipino na naapektuhan ng killer quake sa nabanggit na bansa.

“It is with deep regret that we learn of the passing of two Filipinos in the recent 7.8-magnitude earthquake that devastated Türkiye. The Philippine Embassy continues to work tirelessly to verify any and all information on Filipinos affected by the quake,” anang Pa­ngulo.

Inihayag ni Pangulong Marcos Jr. noong Pebrero 7, 2023 na nagpadala na rito ng humanitarian team ang Pilipinas para tumulong sa search operations.

Kabilang sa 78-man team na bumiyahe sa Turkey ay mga engineers at health workers.

Samantala, sinabi ni World Health Organization (WHO) head Tedros Adhanom Ghebreyesus na malaking banta rin sa buhay ng libo-libong mga mamamayan sa dalawang bansa ang malamig na panahon, partikular ang mga nawalan ng tirahan at walang pagkain at tubig.

Bumababa na rin aniya ang tsansa na makakuha ng mga survivor sa guho dahil lagpas na ito sa 72-hour mark na itinakda ng mga eksperto.

Mula sa huling bilang na 21,051 na nasawi, 17,674 sa mga ito ay mula sa Turkey habang ang 3,377 naman ay mula sa Syria. (Aileen Taliping/Catherine Reyes)