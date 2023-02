Zubiri nirekomenda PH-Japan VFA

Itinulak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na simulan na ang exploratory discussion ng Pilipinas at Japan para sa posibleng pag­likha ng Visiting Forces Agreement (VFA).

“It makes strategic sense. Japan is an ally, and with ongoing territorial disputes over our waters, we stand to benefit from stronger security cooperation with our allies,” wika ni Zubiri sa interview ng mga reporter.

Binanggit ng Senate president na inungkat niya ang ideyang ito nang makausap noong nakaraang taon si Ambassador Koshikawa Kazuhiko.

Bagama’t hindi pa nakakarating kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang ideyang ito, sinabi ni Zubiri na ito ang tamang panahon para sabihin ng pangulo kay Prime Minister Kishida Fumio ang panukala.

Nasa Japan ngayon si Marcos para sa state visit nito kung saan bahagi ng Philippine delegation si Zubiri.

“Peaceful diplomacy remains our foremost move toward conflict resolution, but we also have to be prepared for any eventuality,” paliwanag ni Zubiri. “With Japan on our side, we will be able to empower our Coast Guard and Armed Forces in times of conflict.