Who wore it better? Andrea gaya-gaya kay Blackpink Lisa

Who wore it better?

‘Yan nga ang paandar ng mga fan sa latest photo ni Andrea Brillantes, dahil sa outfit niya sa katatapos lang na concert ni Miss Glenda, na kung saan ay special guest nga siya.

Eh kasi nga, same outfit ang suot niya sa outfit ni Lisa ng Blackpink na unang nag-post noong January 18.

Well, in terms of ‘bababoom’ bias ako sa pagsasabing walang katumbas o angat na angat ang kaseksihan ni Andrea. Ang hubog ng katawan niya ay lutang na lutang sa outfit na `yon, lalo na at ang cut kasi ay kitang-kita ang balakang o waistline.

Well, alam naman natin na si Lisa ay medyo nasa skinny type, di ba? So, kung ang hanap ng mga boylet ay seksing-seksi alindog na nakamamatay ang kurbada, kay Andrea talaga sila boboto.

Pero, maraming boylet, girlilet ang wish o naghahangad na magkaroon ng body na kasing-sexy ni Lisa. Iba rin kasi ang sex appeal kapag model type naman, o performer type ang katawan ng isang babae.

At hindi maide-deny na ang kasikatan ni Lisa ang nagdala, para masabing mas maraming kababaihan ang bumili ng same outfit.

Eh, di ba? Si Andrea naman ay aminadong faney rin ni Lisa, kaya nga niya sinuot ang ganung outfit, dahil nakita niyang sinuot `yon ng idol niya, ha!

Pero in terms of likes and messages, siyempre lamang na lamang si Lisa, di ba? Na as of this moment, may 7.3M like na, at may 51,329 comment na rin.

Si Andrea naman ay humamig na rin ng 128, 769 likes, at may 571 comment na rin.

Pero lahat naman ng comment sa photo na `yon ni Andrea, puro papuri talaga. Na kahit ang mga kapwa niya artista, gandang-ganda, seksing-seksi sa kanya.

Ang iba, tila naduling pansamantala, dahil feeling nila, si Lisa rin ang nag-post ng photo na `yon, na kailangang titigan muna para masabing si Andrea pala `yon.

Heto nga ang iba pang chika ng mga fan:

“Ginalingan mo naman masyado.”

“Lakas maka-Blackpink, ha! Myghad!”

“You’re wearing the same outfit as @lalalisa_m.”

“Grabe ka Blythe.”

“Wait lang, kala ko nag-post si Lisa ng bagong photo niya.”

Well, kayo ba guys, sino ba sa tingin niyo ang mas bongga ang pagdadala ng pink outfit?

Andrea o Lisa? (Rb Sermino)