Siniraan nila tatay ko: Joaquin sumama loob sa mga taga-showbiz

Naglabas ng sama ng loob si Joaquin Domagoso sa mga kaibigan niya sa showbiz. Sumama ang loob niya dahil sa mga paninirang natanggap ng kanyang amang si Isko Moreno noong tumakbo itong bilang pangulo ng bansa noong 2022.

Ayon kay JD, hindi sa nagtampo siya sa industriya pero sa ilang tao na kilala naman daw ang kanyang ama, pero sila pa raw ang nagsimula ng mga paninira rito noong panahon ng kampanya.

“Hindi sa nasasaktan ako pero, ‘yung mismong friends ko sa showbiz, ‘yun ‘yung hindi ko ma-gets eh. Because they know me and they know my dad, I talked about my life with them. And I get it, you know, if you don’t show support to my dad gets ko rin. Pero when you share stuff like discrediting my dad, sobrang sakit noon sa akin kasi, you know me when I talk to you eh. I’m so friendly and I’ll tell you all the nicest things,” sey ni JD sa Fast Talk with Boy Abunda.

Sa kabila ng mga nangyari noong nakaraang eleksyon, nanatili pa ring kaibigan si JD sa lahat ng mga kakilala niya regardless kung sino ang sinuportahan ng mga ito.

“That’s why it’s fine, I don’t hate anybody about it, wala akong pakialam kung binoto mo ito or gano’n ang support mo. When I see you, I’m still the same JD, best friend pa rin. Masakit lang sa akin. ‘Yun ang masakit kasi people on set nagkaka-aningan na kasi ‘yung kulay niya dito, ‘yung kulay niya doon. Paano kami magtatrabaho nang ganito?” (Ruel Mendoza)