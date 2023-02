Single mom musikera, pasado sa architecture licensure exam

Musician by passion, architect by profession. Ganyan ang ganap ng isang momshie na tubong- General Santos City.

Siya si Mariel Angela M. Jao, 25-anyos, at isang proud single mom. Grumaduate siya ng kursong architecture taong 2019 sa Notre Dame of Dadiangas University.

Kamakailan lang ay pumasa si Mariel sa 2023 Architecture Licensure Exam sa unang niyang take. Halo-halong emosyon umano ang naramdaman ng kanyang pamilya.

Sabi niya sa Abante News, “Napaluha po sa saya, at tumalon talon kasama si mama at ate ko.”

Mula noong elementarya pa lamang ay mahilig na siya sa arts kaya naman suki na siya ng iba’t ibang poster making contest. At dahil din dito ay pinili niya ang architecture.

“Ang tanging kurso lang na medyo napagtuonan ko ng pansin, na medyo magiging malapit din sa arts ay architecture kaya ito po ang napili ko at nagustuhan ko din naman ang journey ko.”

Bukod dito, simula 2011 ay tumutugtog na si Mariel kung saan naging parte pa siya ng battle of the bands noong siya’y nasa high school pa lamang.

Kwento pa niya, “Gitara ang unang instrument ko. Violin po talaga ang gusto ko pero ang sabi ng music teacher ko ay kailangan ko munang matuto mag-piano, kaya pinag aralan ko din. Hanggang sa nagustuhan ko na rin ang pagpi-piano, kaya pinatuloy ko na. Nagpe-play din ako ng drums.”

Para kay Mariel, walang sense ang buhay kung walang musika at sining dito. Aniya, “Dahil para sa akin ay ayaw ko po maging survival lamang ang journey ko, pero gusto ko din maging makulay ito sa pamamagitan nito.

“Gusto ko rin nakikita ang aking mga gawang sining, at marinig ang aking musika ng ibang tao dahil gusto ko rin ipamahagi ang mga kulay na nakikita ko rito.”

Nakatulong din ang pagtugtog niya sa kanyang pag-aaral at pamilya dahil naging source of income niya ito at escape tuwing siya’y nai-istress.

Bukod dito, inamin ni Mariel na isa sa mga challenge na kinaharap sa buhay ay nang siya’y nagka-anak. Aniya, “Mahirap ibalanse ang responsibilidad bilang ina at pag aaral at pagtatrabaho. Ngunit ay sobrang laking pasasalamat ko sa magulang na tinulungan rin akong makatayong muli.”

Sa kasalukuyan, siya ay isa ring tattoo artist. Ang next goal umano niya matapos pumasa ng board exam ay nakapagpatayo ng sarili niyang firm at ng tattoo shop kung saan nasa isang office niya lang ito.

“Always follow your heart and kailangan mag effort sa mga pangarap, wag sukuan ang mga plano dahil ang pagod, ay worth it sa huli,” advice pa ni Mariel. (Moises Caleon)