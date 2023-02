Romualdez tinulak special zone sa agrikultura

Naghain ng panukala sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Tingog party-list Representatives Yedda Marie Romualdez, at Jude Acidre para sa pagtatayo ng Special Agricultural Growth Zones (SAGZ) sa bansa.

Sa ilalim ng House Bill 7077, binigyan-diin ng mga mambabatas ang kahalagahan na maging moderno ang sektor ng agrikultura na magpapataas sa produksyon ng pagkain.

“Through the creation of SAGZ, the flow of investors, both foreign and local, would generate employment opportunities and establish backward and forward linkages among industries in and around the agricultural growth zones,” sabi ng mga may-akda sa explanatory note ng panukala.

Ang panukala ay magbubukas umano ng oportunidad sa mga indibidwal na nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura upang makakuha ng mga moderno at makabagong pamamaraan ng pagtatanim upang sila ay maging competitive sa merkado. (Billy Begas)