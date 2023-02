Robin pinush Cha-cha para sa mga foreign investor

Naghain si Senador Robin Padilla ng isang re­solusyon na naglalayong baguhin ang economic provisions ng Saligang Batas para matugunan nito ang mga pangangailangan ng kasalukuyang panahon.

Sa Resolution of Both Houses No. 3, iminungkahi ng senador ipatupad ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng constituent assembly, kung saan ang Senado at Kamara ay boboto nang hiwalay.

“To accelerate economic growth, and fulfill its international commitment, the Philippines must amend its Constitution by removing these restrictive economic provisions to allow foreign businesses to directly invest in a more conducive landscape,” ani Padilla sa resolusyon.

Si Padilla ang chairman ng Senate committee on constitutional amendments and revision of codes.

Sabi ni Padilla, masyadong mahigpit ang mga probisyon ng Saligang Batas sa ekonomiya. Dahil dito, napag-iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa sa Association of Southeast Asian Nations sa kabila ng mga insentibo tulad ng tax holidays.

Bagama’t may mga naratipika nang international trade and investment liberalization treaties ang Pilipinas, sinabi nitong hindi pa rin makagalaw ang foreign investors dahil sa paghihigpit ng Saligang Batas sa pag-explore at pag-develop ng natural resources; pagmamay-ari ng pribadong lupa, public utilities at educational institutions ng mga dayuhan; at pagmamay-ari ng dayuhan ng mass media at advertising. (Dindo Matining)