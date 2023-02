Puro kwento, walang kwenta

Para sa mga mamimili, may panibagong pasaninkasabay ng nagtataasang presyo ng mga bilihin.Marami pa ang hindi nakaaalam na tumaas na ang interest rate na maaring ipataw sa mga pagkakautangsa credit card—sa 3% kada buwan ngayon, mula sadating 2%—ayon sa resolusyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na inilabas nuong kalagitnaan ng Enero.

Nguni’t kung pasanin ito para sa taong-bayan, bakitginagawa ng BSP ito? Ayon sa kanila, ang pagtaas naito para sa mga credit cards ay bunsod na rin ng pataas na takbo ng umiiral na interest rates saekonomiya para labanan ang inflation o ang pagtaasng mga bilihin. Ating suriin ang papel naginagampanan ng interest rates sa ekonomiya at sabuhay natin.

Kung ang tawag sa presyo ng paggamit ng isangtirahan o anumang espasyo ay upa, at ang tawag sapresyo ng paggamit ng paggawa o labor ng mga taoay sahod or sweldo, ang interest naman ang tawag sapresyo o halaga ng paggamit ng pera. Kapagnangungutang o nagpapautang, kasama sa interest rate ay ang pananaw sa uri ng peligro ng transakyongpinapasok. Mataas ba ang tsansa na hindimakabayad ang humihiram? Kapag ganito ang pakiramdam, karaniwang mas mataas ang interest naipapataw sa pautang. Ginagawa ito ng nagpapahiramsa pagbabakasakali na umatras ang humihiram o, kung matuloy man at hindi man maituloy ang pagbabayad na nakarami na ng koleksyon ang nagpahiram.

Sa madaling salita, kapag mataas ang interest rate, mahal ang halaga ng paggamit ng pera. Bakit ka naman babayad ng mataas para sa isang bagay? Kaya, kapag tumataas ang interest rate, karaniwangkumokonti din ang pera maaring magamit ng mgamamimili para sa kanilang mga pagbili. Bakit? Paano?

May mga tao na mas gugustuhin na ilagak ang perasa bangko kung saan kikita ito kaysa sa gastusin ang pera pa sa nagtataasang presyo ng mga bilihin. Ang mga nagpaplanong bumili ng sasakyan o bahay ay maaring ipagpaliban muna ang mga ito dahil mataasnga ang interest rates. Ganun din ang mga kumpanyana maaring ipagpaliban ang anumang pinaplanongexpansion kung mangangailangan ito ng pag-utang samga bangko. Pati ang mga bangko na nahihikayat nabawasan ang kanilang pagpapahiram ng pera at ilagak din ang kanilang pera sa BSP kung saanmataas ang interest.

Maging ang pamahalaan ay apektado rito. Marami samga malalaking proyekto ng pamahalaan ay nangangailangan ng pera na manggagaling sa mgauutangin sa mga pribadong bangko. At kagaya ng naipaliwanag kanina, mas magiging halaga ng utang at kung hindi naman itutuloy ang pag-utang, maantalang mga proyekto ng gobyerno.

Kapag pinagsama-sama ang mga ito, kakaunti o mababawasan ang paggastos o pagbili, sapagka’tbawas nga ang pera. Kapag nangyari ito, babagal ang ekonomiya dahil mas kaunti ang bumibili ng mgaprodukto at mga serbisyo. Mauuwi ito sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o ang pagbaba ng tinatawag na inflation rate.

Ang tanong ngayon ay kung ganito ang sitwasyonnatin na kailangang itaas ang interest rate para marendahan ang inflation, tama bang patuloy sapaggastos ang pamahalaan sa mga bagay na maarinamang ipagpaliban o paliitin ang halaga, kagaya ng pag-biyahe? Kung nakikita naman nila na karapat-dapat gawin ang mga ito, sana ay maglabas naman ng kwenta at hindi puro kwento.