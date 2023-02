PBBM nasungkit trabaho, puhunan sa Japan

Nakakuha ng commitment si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ng multi-bilyon pisong halaga ng investment mula sa mga kompanya sa Japan na nagnenegosyo ng semi-conductors, electronics at wiring harness.

Pinangunahan ng pangulo ang roundtable meeting sa mga negosyanteng nasa semiconductor at electronics industries sa Tokyo, Japan nitong Huwebes na nagnanais mag-expand ng negosyo sa Pilipinas.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), tinatayang 10,000 na trabaho ang malilikha ng ipinangakong commitment ng Japanese businessmen sa semiconductor at electronics industry na magpapalakas sa adhikain ng administrasyon na makalikha ng mas maraming trabaho.

Sinabi ng PCO na inaasahang inaanunsiyo ng Pangulo nitong Biyernes, February 10 ang kabuuang halaga ng investment commitment sa nakatakdang lagdaan ng letters of intent ng Japanese companies.

Sa talumpati ng pangulo, inihayag nito ang ha­ngarin na maging “hubs of excellence” ang Pilipinas sa mga sektor na may kinalaman sa electronics.

“We want the country to attain the status as a regional hub for printers, wiring harnesses, and other electronic goods,” anang pangulo. (Aileen Taliping)