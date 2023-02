Pagbibigay-pugay, pasasalamat sa lahat ng mga naging pangulo ng bansa

Natapos man ang kanilang panunungkulan, may mahalaga pa ring papel na ginagampanan ang mga dating pangulo ng ating bansa. Maliban sa nagdadala sila ng kanilang mga karanasan at kaalaman upang magamit ng gobyerno at ng lipunan, mahalaga rin ang kanilang mga pananaw sa paghubog sa kaisipan ng mga Pilipino.

Hindi rin po maitatanggi na kahit na natapos na ang kanilang termino, may mga obligasyon pa rin silang ginagampanan para sa mga Pilipino. ‘Ika nga, once you are a president, you will always be a president. Ibig sabihin nito, ang puso mo, nasa pagseserbisyo pa rin kahit na wala ka na sa Malacañang.

Napakaliit na bagay po na maalagaan sila bilang pagkilala na rin sa kanilang naging serbisyo at sakripisyo sa ating bansa. Gaya na lamang ni dating pangulong Rodrigo Duterte na ibinigay talaga ang lahat para sa pagseserbisyo sa kapwa — nagsakripisyo siya para sa bayan at para sa kinabukasan ng ating mga anak. Nararapat lamang na alagaan at protektahan natin sila.

Ito po ang dahilan kaya nag-file ako ng panukala, kasama ang aking mga kasamahang sina Senators Mark Villar, Francis Tolentino, and Ronald dela Rosa, na layuning bigyan ng mga benepisyo at iba pang pribilehiyo ang mga dating pangulo ng ating bansa.

Kung maipapasa ang panukalang batas na ito, lahat ng dating pangulo ay mabibigyan ng ilang mga benepisyo, tulad ng mas pinabuting personal na seguridad at proteksyon, at sapat na office staff na mula sa Office of the President.

Naniniwala rin po ako na napapanahon na upang i-update natin ang kasalukuyang batas. Ito ang Republic Act No. 5059 na naisabatas noon pang June 17, 1967. Bagama’t wala sa aking panukalang batas ang usapin tungkol sa dagdag na pension, parang nakalulungkot isipin na PhP8,000 kada buwan lamang ang natatanggap nila ayon sa batas na ito matapos ang halos walang tulog na pagseserbisyo sa bayan. Hindi nga ito sapat na pansahod sa isang assistant o driver man lang.

Tatlong dating pangulo na lamang po ang natitira sa ngayon na sina dating pangulong Joseph Estrada, Gloria Arroyo at Tatay Digong. Kung saka-sakaling maisabatas ito, makakabenepisyo din dito si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. kapag tapos na ang kanyang termino.

Maliban sa mga nasabing benepisyo, layunin din ng panukalang batas na mabigyan sila ng agarang proteksyon at ang kanilang pamilya upang hadlangan ang anumang pagtatangka sa kanilang mga buhay.

Kagaya na lamang po ni dating pangulong Duterte, kahit na hindi na siya pangulo, inaasahan pa rin siya ng mga Pilipino na gampanan ang kanyang post-presidential duties tulad ng pakikipagpulong sa mga foreign at local dignitaries, pagdalo sa mga pampublikong kaganapan, o pagtugon sa ating mga kababayan na humihingi ng tulong tulad ng pamilya na naging biktima ng hit and run sa Davao City kamakailan lamang. Ang mga tungkuling ito ay madalas na nangangailangan ng staff at security.

Sa kasalukuyan, wala po ito sa batas. Wala silang staff na mag-aasikaso sa kanila lalo na’t kailangan ng mga protocol officers para gabayan sila at kapag dinudumog sila sa mga pagtitipon. Dagdag dito, by tradition, may ibinibigay na security sa kanila ang PSG. Ibig sabihin, hindi po ito batas, kundi by tradition lang at depende sa kasalukuyang nakaupong pangulo.

Kung saka-sakaling pumasa po ito, bigyan man lang sana sila ng dignidad sa kanilang pagiging former president, bigyan man lang sila ng kahit lima na staff at permanenteng nakatalagang security na poprotekta sa kanilang mga buhay.

Wala naman po tayong hinihinging dagdag na suweldo o allowance para sa mga dating pangulo. Kaunting suporta lang naman, katulad ng staff at security.

Hindi rin naman ito bago. Sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, Indonesia, France, South Korea, Brazil, Sri Lanka, at India, mas maraming benepisyo po ang ibinibigay nila sa kanilang dating mga naging pangulo tulad ng free travel and medical services, higher amount of lifelong pension, office expenditures, at permanenteng security.

Maliban sa mga inihain kong panukalang batas na layuning isulong ang kapakanan ng bawat Pilipino, patuloy rin po ako sa pagganap ng aking mga tungkulin sa labas ng Senado sa abot ng aking makakaya.

Sa katunayan, sinaksihan ko kamakailan ang groundbreaking ng Super Health Centers sa Compostela sa Davao de Oro, at binisita ko naman ang SHC sa Imus City, Cavite. Nagkaroon rin ng groundbreaking sa Dolores sa Eastern Samar nitong linggo. Layunin ng mga ito na mas ilapit pa sa ating mga kababayan ang mga serbisyong medikal ng gobyerno, lalo na sa mga nasa liblib na lugar at pinakanangangailangan ng mga ito.

Sa pamamagitan din ng Super Health Centers, hindi na kailangan pang pumunta ng ating mga kababayan sa mga malalaking ospital na kadalasan ay nasa mga siyudad kung wala naman silang malalang sakit, at magagamot naman sa mga pasilidad na ito na mas malapit sa kanila.

Tuluy-tuloy naman ang pag-iikot ng aking tanggapan upang mamigay ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Nitong linggo, tumulong tayo sa mga pamilyang nasunugan sa Metro Manila sa mga lungsod ng Valenzuela, Navotas, Quezon, at Parañaque; gayundin sa Imus City, Cavite at Lapu-Lapu City, Cebu.

Personal din tayong nag-abot ng tulong sa mga mahihirap nating kababayan sa Compostela sa Davao de Oro. Sumaklolo rin ako sa mga estudyanteng atleta mula Luzon na na-stranded sa Bislig City sa Surigao del Sur.

Naniniwala po ako na ang lahat ng mga Pilipino ay may mahahalagang papel sa ating lipunan. Kaya naman nararapat lamang na maisulong natin ang karapatan at kapakanan ng bawat isa upang mas magampanan nila ng maayos ang mga responsibilidad nila sa mundong ito. Magtulungan tayo para walang Pilipinong maiiwan o mapapabayaan sa ating muling pagbangon tungo sa mas ligtas at komportableng buhay para sa lahat.