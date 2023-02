P180M shabu buking sa inabandonang sasakyan

Mahigit sa P183 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuang nakasilid sa mga Chinese tea bag sa loob ng isang inabandonang sasakyan sa Parañaque City kahapon ng madaling-araw.

Sa ulat ng Southern Police District (SPD), natuklasan ang 27 kilo ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng kabuuang P183.6 milyon sa trunk ng pulang Innova Toyota na may plate number CDI 9724.

Ayon sa barangay tanod na si Mark Espinosa, nakita na niya ang nasabing sasakyan na nakaparada sa kahabaan ng Quirino Avenue sa kanto ng M. Delos Santos St., sa Barangay Tambo noong Miyerkoles ng hapon pero alas-dos na ng madaling-araw kahapon ay hindi pa ito binabalikan ng driver kaya inireport na niya ito sa Parañaque City Police Tambo Substation.

Sa imbestigasyon, lumitaw na sarado ang mga pinto ng sasakyan pero hindi naka-lock ang mga ito. Semi-tinted ang mga salamin pero nababanaag ang laman ng sasakyan.

Gayunman, nang buksan ng mga pulis ang trunk ng sasakyan ay nabulaga sila sa natuklasang shabu na nakasiksik sa mga Chinese tea bag.

Nakita rin sa loob ng sasakyan ang dalawang photocopy ng driver’s license sa pangalan ng isang Ma. Teresa Fernandez, malabong photocopy ng isang birth certificate, ID at vaccination card ng isang Patani Barauntong.

Nakita rin dito ang isang brown na backpack, isang kahon, isang sako na hindi pa nakikita ang laman, isang Lazada box, dalawang kopya ng photocopy ng OR/CR ng Toyota Innova na may plakang CDI 9729, deed of sale ng isang motor at OR/CR ng Nissan Sentra na may plakang TKS 429.

Samantala, tinutukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaking lumabas at nag-abandona sa sasakyan.