Militar nadiskubre imbakan sa pampasabog, pagkain ng NPA

Dahil sa tulong ng mamamayan, nadikubre ng pulisya ang imbakan ng pampasabog at pagkain ng mga miyembro ng New Peoples Army (NPA) sa mabundok na bahagi ng Purok 1, Barangay Taligaman sa Butuan City, ayon sa ulat ng pulisya kahapon.

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 13 Regional Director Brig. General Pablo Labra II, kabilang sa mga narekober nila sa lugar ang mga improvised explosive device (IED) na claymore mine, cylindrical pipe bomb, mga wire para pang konekta nito at isang malaking container na puno ng bigas.

Sa nakalap na impormasyon ng PRO 13 Regional Intelligence Division (RID), pagmamay-ari ito ng Sandatahang Yunit Pampropaganda 21C, Guerilla Front 21, Sub-Regional Command Westland NG Communist Party of the Philippines-NPA Northeastern Mindanao Regional Committee (NEMRC) sa ilalim ng pamumuno ni alyas ‘Dindo’ o ‘Kadoy’, na siyang nag-ooperate sa lugar.

Pinasalamatan naman ni Labra ang concerned citizen na nagbigay ng tip upang madiskubre ang imbakan ng pampasabog at pagkain ng mga rebelde.

“Caraga cops would like to express our appreciation for the informant’s assistance in the recovery of the dangerous explosives,” pahayag ni Labra.

Ito umano ang magpapatunay na ayaw na ng mga sibilyan sa kaguluhang likha ng mga rebelde at sila na mismo ang nagsusumbong sa awtoridad upang makamit ang kapayapaang kanilang hinahangad sa kanilang lugar. (Edwin Balasa)