Michaela Belen, NU kasado magdepensa

SISIMULAN ng National University (NU) Lady Bulldogs ang pagdepensa ng korona sa nalalapit na 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) volleyball tournament.

Makasaysayan ang inukit ng Lady Bulldogs noong 2022 nang tapusin ang 65-taong pagkagutom sa kampeonato nang pangunahan ng 20-anyos na outside hitter na si Michaela Belen.

Agad makakatapat ng Lady Bulldogs ang Faith Nisperos-led na Ateneo Blue Eagles sa kanilang opening game sa Pebrero 25.

Bukod kay Belen ay paniguradong babanat sina Alyssa Solomon, Camilla “Lams” Lamina, Sheena Toring, best Libero Jennifer Nierva at Finals MVP Princess Robles.

Nabawasan naman ng manlalaro ang Jhocson, Sampaloc-based squad sa paglipat ni setter Camille Kal sa University of the Philippines Lady Maroons at pag-akyat sa professional league nina Ivy Lacsina at Chinny Arroyo.

Maituturing na malaking tagumpay para sa Lady Bulldogs ang karangalang natamo kasunod ng impresibong 16-0 rekord sa kabuuang ng 84th season. (Gerard Arce)