Mga kabayong Namayan, Sir William magtatagisan

MAGKAKALISKISAN sina Namayan at Sir William sa magaganap na Condition Race sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Inaasahang sina Namayan at Sir William ang magdodomina sa takilya pag-arangkada ng nasabing event.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Namayan, habang si Conrad Henson ang gagabay kay Sir William.

Ang ibang kalahok sa 1,200-meter race ay sina Tool Of Choice, Eazacky, Sudden Impact at Goldsmith, suportado ang nasabing event ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang P10,000 karagdagang premyo para sa winning horse owner.

Samantala, siyam na races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) ngayong Biyernes. (Elech Dawa)