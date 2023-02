Matira ang matibay! Hidilyn Diaz-Naranjo, Elreen Ando agawan ng silya sa Paris Olympics

KAPWA Pinay ang nakaharang kay Hidilyn Diaz-Naranjo sa tangkang ikalimang sunod na Olympics stint sa paparating na 2024 Paris Games.

Sasabak si Hidilyn sa Olympic qualifying tournament sa Asian Championships sa Mayo 3-13 sa Jinju, South Korea,

Ang kapwa Olympian weightlifter na si Elreen Ando ng Cebu ang isa sa mabigat na makakaharap ng 31-anyos na tubong Zamboanga City matapos parehong sumabak sa women’s 59kgs category para sa nag-iisang slot kung sakali para sa Pilipinas.

Nagkataon na natanggal ang natural na timbang ng 2022 Bogota World champion na si Diaz-Naranjo sa 2024 Paris Olympics, gayundin ang pagkakabura ng dibisyon ni Ando na 64kgs, dahilan upang bumaba ito ng kategorya na pinagwagian ng silver medal sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

“Whoever gets the most number of points in all five qualifying or gets the chance to win the gold medal in South Korea will go to Paris. Si Hidilyn mayroon nang nakuhang puntos sa World Championships. Meron pa tayong apat pang qualifying tournaments if ever hindi maging successful ang kanilang campaign. Although, only one of them (Diaz-Naranjo at Ando) will represent our country in the Olympics,” paliwanag ni Samahang Weightlifting sa Pilipinas Inc. (SWPI) President Monico Puentevella sa lingguhang sesyon ng TOPS Usapang Sports, Huwebes ng umaga sa PSC Ground Floor Executive Lounge sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Bukod sa tapatan ng dalawang Filipina weightlifters, inaasahan ring magpapasiklab sa Asian Championships si 2018 Jakarta-Palembang Asian Games champion at World No. 2 Kuo Hsing-Chun ng Chinese Taipei.

Nakalinyang salihan nina Diaz-Naranjo at Ando ang 2023 IWF World Championship sa Setyembre, Oceania Championships, Pacific Games sa Nobyenbre at IWF Grand Prix sa Disyembre. (Gerard Arce)