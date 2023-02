Marlon Tapales asinta unified belt ng Uzbek

SABIK na muling lumaban sa world title bout si dating Filipino WBO bantamweight titlist Marlon “Maranding Nightmare” Tapales upang makakuha ng panibagong korona kontra undefeated at unified WBA/IBF junior featherweight champion Murodjon “MJ” Akhmadaliev ng Uzbekistan sa Abril 8 sa Boeing Center sa Tech Port sa San Antonio, Texas.

Inaasahang wala nang atrasan ang paghaharap nina Tapales at Akhmadaliev, na tatlong beses naantala ang kanilang laban dulot ng magkakaibang kadahilanan na magbibigay ng kasiguruhan sa ika-apat na title defense ng 2016 Rio Olympics bronze medalist.

Mabibigyan ng pagkakataong sumabak sa world title sa ikalawang beses ang 30-anyos na si Tapales (36-3, 19KOs) matapos pagharian ang WBO bantamweight title Hulyo 17, 2016 kontra Pungluang Sor Singyu ng Thailand sa bisa ng 11th round knockout.

“I am very excited again for this opportunity to fight for not one but two world titles,” wika ni Tapales. (Gerard Arce)