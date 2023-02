Jema Galanza, Creamline winarak Cignal HD Spikers

Mga laro Sabado: (Philsports Arena)

4:00pm — Chery Tiggo vs Army Black Mamba

6:30pm — Akari vs F2 Logistics Cargo

SANDAMAKMAK na arsenal ang muling ipinakita ng five-time conference champions Creamline Cool Smashers sa pangunguna ng power hitter na si Jessica Margaret “Jema” Galanza upang dalhin sa malinis na kartada ang koponan sa bisa ng straight set panalo kontra Cignal HD Spikers 25-16, 25-21, 25-15 sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Huwebes, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Ibinuhos lahat ng 2019 Open Conference MVP ang kanyang 13 puntos mula sa atake kasama ang pitong excellent receptions, habang identical ang binitawang kontribusyon nila ni back-to-back conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos sa 13 points at pitong receptions.

Nanguna sa puntusan ang beteranong si Michelle Gumabao sa 14 points at walong digs, gayundin sina middle blockers Celine Domingo na mayroong siyam na puntos at Jeanette Panaga sa pito.

“Ginagawa lang namin iyung best namin, hindi kami nagmamadali hangga’t maaari, relax lang kami at kung mag-eerror, kailangan talaga naming itama agad and siyempre ginagawa naman namin ito sa training lagi, so kailangan lang naming i-apply sa game,” pahayag ni Galanza.

“Kailangan ko lang maging consistent, madami rin akong errors, pero kailangan ko pang madagdagan ang leadership sa loob ng court at communication. Pero sana makuha ulit namin iyung championship.”

Eksplosibo sa dalawang unang set ang Cool Smashers na nagpakawala ng matinding atake sa pangunguna ni Gumabao na lumista agad ng 10 puntos.

Muling sasabak ang Cool Smashers sa Araw ng mga Puso kontra sa utol nitong Choco Mucho Flying Titans sa Pebrero 14. (Gerard Arce)