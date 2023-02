Hilary Swank hirap sa pagbubuntis ng kambal

Pinost ng two-time Oscar winner na si Hilary Swank ang kanyang baby bump sa Instagram. Kambal ang pinagbubuntis ni Swank sa mister niyang si Philip Schneider.

Sa naturang pic, suot ni Swank ay bra at maternity stretch pants with a robe. Nilagyan niya ito ng caption na: “Oven’s heatin’ up, dough’s beginning to rise!”

Natuwa sa kanyang post ang ilang celebrity friends tulad nila Sharon Stone, Chelsea Handler, Mariska Hargitay at Aaron Paul.

Inamin ni Swank na medyo nahirapan siya sa kanyang pagbubuntis ng kambal sa edad na 48: “I was having some bouts of morning sickness for a while there. My friends tell me when you have double, it doubles the hormones, double the sickness, double the everything. It’s nice to be here and be pregnant.”

Nanghihinayang lang si Swank na hindi na raw naabutan ng kanyang ama ang mga magiging apo nito sa kanya. Pumanaw ang kanyang amang si Stephen Michael Swank noong October 2021.

Bago lumaki ang tiyan ang Hilary, nakagawa pa siya ng 10-episode TV series titled Alaska Daily for Hulu. (Ruel Mendoza)